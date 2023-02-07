سفير العراق في إسبانيا يشيد بنجاح كأس خليجي 25

2023/02/07 | 00:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز ثمين لزاخو وتعادل للنفط في الجولة 15 لممتاز الكرة بغداد ـ الصباح الجديد: التقى رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم «عدنان درجال»، أمس، السفيرَ العراقي في إسبانيا الدكتور صالح التميمي في مقرّ الاتحاد.وقدّم السفيرُ التهنئةَ لرئيسِ الاتحاد لمُناسبةِ انتخابه في عضويّةِ المكتب التنفيذيّ للاتحاد الآسيوي ممثلاً عن اتحادِ غربي آسيا، وكذلك لمناسبةِ تحقيق منتخبنا الوطنيّ ...

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