مزهر غانم يشارك في تحيكم منافسات فجر الدوليـة بالاثقال

2023/02/07 | 00:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الشمرييغادرنا مطلع الاسبوع المقبل متوجها الى إيران حكمنا الدولي مزهر غانم لادارة تحكيم منافسات بطولة فجر الدولية برفع الاثقال البارالمبي التي ستقام في إيران للمدة من الحادي عشر من الشهر الحالي ولغاية السابع عشر منه.قال الحكم الدولي مزهر غانم وجهت لي الدعوة من اللجنة البارالمبية الايرانية لادارة تحكيم منافسات بطولة فجر الدولبة التي ستجري ...

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