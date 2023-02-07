رغم الإجراءات الحكومية.. عشرات ملايين الدولارات تهرب يومياً عبر حدود الإقليم

2023/02/07 | 00:30 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير اميركي: 150 مليار دولار من اموال العراق المهربة الآن في الخارج السليمانية – عباس اركوازي:كشفت تقارير دولية عن استمرار تهريب مئات الملايين من الدولارات يوميا الى دول الجوار، واستخدامها لتبييض الاموال عبر شراء عقارات واملاك في تركيا ودبي.ووفقا لتقرير سري أجراه المعهد الأطلسي للأبحاث في امريكا فان (125 إلى 150) مليار دولار من اموال ...

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