2023/02/07 | 00:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتقاعدون في نينوى يشكون من تأخر انجاز معاملاتهم التقاعدية بسبب بطئ الموظفين | تقرير : عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المتقاعدون في نينوى يشكون من تأخر انجاز معاملاتهم التقاعدية بسبب بطئ الموظفين | تقرير : عمر الزيدي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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