2023/02/07 | 00:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المهندس محمد شياع السوداني، وبمتابعة وإشراف من وزير الدفاع السيد ثابت محمد سعيد العباسي، ورئيس أركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وبالتنسيق مع وزارة التجارة، ومتابعة قائد القوة الجوية الفريق الطيار شهاب جاهد علي، قامت طائرات القوة الجوية ومن خلال طائرات النقل […]

ظهرت المقالة في إعقاب الزلزال المدمر..



العراق يرسل مساعدات إغاثية الى سوريا (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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