زلزال تركيا.. العالقون تحت الأنقاض مهددون بخطر انخفاض حرارة الجسم 

2023/02/07 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتزامن الزلزال الذي ضرب وسط وجنوب تركيا وسوريا بقوة 7.7 درجات مع عاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات تركية، الأمر الذي ضاعف من حدة الكارثة، لتكون "مزدوجة".

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