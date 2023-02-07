2023/02/07 | 00:50 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: baCn8ibQoM0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يفتح جسراً جوياً إلى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يفتح جسراً جوياً إلى سوريا وتركيا لإرسال المساعدات الإغاثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).