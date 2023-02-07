زلزال جديد يضرب ولاية كهرمان ماراش جنوب شرقي تركيا

2023/02/07 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بوقوع هزة ارتدادية مساء اليوم الاثنين، شعر بها سكان حلب وحمص مصدرها مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

وأوضحت هيئة الزلازل التركية أن زلزالا جديدا ضرب ولاية كهرمان ماراش جنوب شرقي تركيا، بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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