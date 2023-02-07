2023/02/07 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

ضربت هزة ارضية، اليوم الاثنين، محافظة صلاح الدين.

وقال مراسلنا، إن سكان قضاءي بيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين شعروا، مساء اليوم، بهزة ارضية خفيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة ارضية في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة ارضية في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).