الصحة السورية تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 656 قتيل و1419 مصاب

2023/02/07 | 01:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 656 وفاة، و 1419إصابة في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية.وبين معاون وزير الصحة أحمد ضميرية في تصريح للوكالة الرسمية السورية أنه تم إرسال 4 سيارات شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الجراحية والإسعافية إلى حلب واللاذقية وحماة، إضافة […]

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