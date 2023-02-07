أمريكا التي خدعتهم ضحكتها

2023/02/07 | 01:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش من كان يظن أن السياسة الأمريكية تجاه العراق متقلبة ومتخبطة فهو واهم، أو لايفقه من السياسة شيء لأن كل ردود الأفعال هي مقصودة من حيث يعلم...أكمل القراءة ←

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