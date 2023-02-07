2023/02/07 | 02:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبينما يسابق عمال الإغاثة الزمن لانتشال العالقين تحت الأنقاض، لفتت تغريدة لخبير الزلازل الهولندي فرانك هوجربتس الأنظار، توقع خلالها حصول الزلزال بتفاصيله وذلك قبل ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، حيث كتب "عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير هولندي توقع زلزال تركيا قبل حدوثه.. صدفة أم حقيقة علمية؟ ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير هولندي توقع زلزال تركيا قبل حدوثه.. صدفة أم حقيقة علمية؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).