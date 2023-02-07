لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي السابق عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا

2023/02/07 | 02:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الاثنين، أن لاعب الفريق السابق، الغاني كريستيان أتسو، عالق تحت الأنقاض التي خلفها الزلزال الذي وقع في تركيا.

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