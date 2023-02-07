ساعة المسلة.. عضو الديمقراطي الكردستاني: قرارات المحكمة الاتحادية فيها جنبة سياسية ولا تراعي حقوق العراقيين

2023/02/07 | 02:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الاثنين.معاون مدير الرصد الزلزالي...

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عضو الديمقراطي الكردستاني: قرارات المحكمة الاتحادية فيها جنبة سياسية ولا تراعي حقوق العراقيين أولاً على المسلة.

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