2023/02/07 | 02:51 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول طائرة محملة بـ 70 طنا من المساعدات العراقية إلى مطار دمشق الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/07 | 02:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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