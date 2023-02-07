لاعب كرة دولي

2023/02/07 | 03:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواجد لاعب كرة القدم الدولي الغاني كريستيان أتسو تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال وسوريا، وأودى بحياة ما لا يقل عن 3600 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع، وفق ما أعلن نائب رئيس نادي هاتاي سبور التركي الذي يحترف فيه لاعب نيوكاسل الانكليزي السابق.

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