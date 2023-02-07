بايدن يتصل بأردوغان بشأن الزلزال.. والبيت الأبيض يوضح تفاصيل الاتصال

2023/02/07 | 04:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي، على أن الولايات المتحدة "مستعدة لتقديم أي مساعدة مطلوبة" لتركيا، وأعرب بايدن عن تعازيه نيابة عن الشعب الأمريكي لمن أصيبوا أو فقدوا أحباءهم في الزلزال الذي شهدته تركيا، فجر الاثنين.

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