الذكاء الاصطناعي.. غوغل تعلن قرب طرح منافس لـ

2023/02/07 | 07:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، عن قرب إطلاق عملاق البحث على الانترنت لأداة ذكاء صناعي يتوقع أن تنافس موقع CHATGPT الذي أصبح واحدا من أكثر التقنيات الجديدة جذبا للمستخدمين مؤخرا.

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