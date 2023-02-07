الأكاديمي السعودي تركي الحمد ينتقد تسييس الدين وحكم العسكر: يقلبان الأرض

2023/02/07 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأكاديمي السعودي، تركي الحمد، الحكم العسكري والديني لبعض الدول، مشيرا إلى عدم وجود مكان لهما في عالم السياسة لأنهما يقلبان الأرض "رأسا على عقب".

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