2023/02/07 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية: سدود العراق لم تتأثر بزلزال شرق المتوسط المركز الخبري الوطني.

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