2023/02/07 | 10:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار والثلوج وتصاعداً للغبار بدءاً من الغد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: امطار وثلوج وتصاعد للغبار بدءاً من الغد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: امطار وثلوج وتصاعد للغبار بدءاً من الغد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: امطار وثلوج وتصاعد للغبار بدءاً من الغد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).