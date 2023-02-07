في مشهد يفطر القلب.. أب سوري يبكي على ابنه الرضيع بعد تسلّم جثته من بين الأنقاض

2023/02/07 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعرض مراسل CNN، سكوت ماكلين، مقاطع فيديو مروعة من على الأرض في سوريا بعدما ضرب زلزال قوي بقوة 7.8 درجة كلًا من تركيا وسوريا، مما أسفر عن مقتل و إصابة آلاف الأشخاص.

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