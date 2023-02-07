إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3381 شخصاً

2023/02/07 | 10:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الثلاثاء، 7 شباط، 2023، ارتفاع عدد...

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