2023/02/07 | 10:39 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 7 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تعرضت ولاية نيويورك إلى زلزال بلغت قوته 3.8 درجات وهي الأقوى...

ظهرت المقالة هزة أرضية تضرب نيويورك..



الأقوى منذ 40 عاما أولاً على المسلة.

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