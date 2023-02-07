هزة ارتدادية جديدة بقوة 5.6 تضرب وسط تركيا

2023/02/07 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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وقعت هزة ارتدادية جديدة قوتها 5.6 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة في وسط تركيا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وسُجل زلزال جديد في ولاية قهرمان مرعش التركية، فجر اليوم الثلاثاء، وكان بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، أن "الزلزال وقع في قضاء نورهاك بولاية قهرمان مرعش، في تمام الساعة 02:13 بتوقيت تركيا".

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