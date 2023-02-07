انهيار منزل الشاعر العراقي بدر شاكر السياب في البصرة (صور)

2023/02/07 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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تعرض منزل الشاعر العراقي المعروف بدر شاكر السياب، في محافظة البصرة الى انهيار اجزاء وغرف عديدة منه.

ويقع منزل الشاعر بدر شاكر السياب، في قضاء ابي الخصيب، في محافظة البصرة

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وتظهر عدة صور حصلت عليها (بغداد اليوم)، انهيار منزل الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، حيث سقط سقف اربع غرف في الطابق الارضي، اضافة الى غرفة في الطابق الثاني.

وبدر شاكر السياب (25 كانون الاول 1926 - 24 كانون الاول 1964) شاعر عراقي ولد في قرية جِيْكُور في محافظة البصرة في جنوب العراق، يعد واحداً من الشعراء المشهورين في القرن العشرين، وأحد مؤسسي الشعر الحر في الأدب العربي.

توفيت والدته عندما كان عمره ست سنوات، وكان لوفاتها أعمق الأثر في حياته.

وأتمّ دروسه الابتدائية في مدرسة (باب سليمان) التي كانت تتكون من أربعة صفوف وتبعد حوالي 10 كيلومترات عن منزله ثم انتقل إلى مدرسة (المحمودية) وتبعد عن (باب سليمان) 3 كيلومترات اضافية وبعدها انتقل إلى مدينة البصرة وتابع فيها دروسه الثانوية، ثم انتقل إلى العاصمة بغداد حيث التحق بدار المعلمين العالية، واختار لنفسه تخصص اللغة العربيّة وقضى سنتين في تعلم الأدب العربي تتبّع ذوق وتحليل واستقصاء؛ ولكن تغيّر في سنة 1945 من الأدب إلى متخصص في اللغة الإنكليزية لإتقانه العربية.

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