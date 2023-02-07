اضافة ألف ميغا.. سيمنز تستعد لانجاز 16% من اتفاقها مع العراق خلال العام الحالي

2023/02/07 | 10:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تستعد شركة سيمنس الألمانية لاضافة 1000 ميغا واط خلال العام الجاري 2023، في الوقت الذي كشفت وزارة الكهرباء في وقت سابق عن ان سيمنز ستضيف 6 الاف ميغا واط وفق العقد الذي تم تفعيله مؤخرًا، مايعني ان سيمنز ستنفذ 16% من العقد خلال العام الحالي.

وقال مدير عام شركة سيمنس للطاقة في العراق مهند الصفار في حديث للصحيفة الرسمية، إن “الشركة ستعمل بموجب الاتفاقية بحلول عام 2023 على زيادة قدرة العراق على إنتاج الكهرباء بمعدل 1000 ميغا واط إضافية، وتوسيع الشبكة واستقرارها مع تركيب أكثر من 13 محطة فرعية”.

وأضاف الصفار، أن “هناك تعاوناً وثيقاً مع العراق للنهوض بواقع البنية التحتية الكهربائية، ومواصلة العمل على المساهمة في توزيع أكثر من 50% من الكهرباء المستهلكة في الدولة، وتأمين تطويرها في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل قاطرة التنمية في البلاد”.

وأكد، أن “الشركة تعمل من خلال نهج استراتيجي واضح على توفير الطاقة الكهربائية بشكل مستدام وموثوق لملايين العراقيين، إذ قامت بتحديد المتطلبات الأساسية لتنمية هذا القطاع الحيوي والتي تأتي في مقدمتها إدارة الطاقة وكفاءة الموارد والأصول والتعليم ومكافحة الفساد والبدائل التمويلية”.

وتابع، أن “الشركة تعمل على رفد العراق بأحدث الحلول العالمية في مجال الطاقة، والعمل معاً على تطبيقها لاسيما التحول نحو الطاقة المتجددة والمستدامة التي تتطلب تضافر الجهود”، مشيراً إلى أن “رحلة تحول الطاقة المتجددة تتطلب جهوداً استثنائية وشركاء يسهمون في مساعدة العراق لقيادة دفة التحول”.

ولفت الصفار إلى أن “الشركة وقعت مطلع هذا العام اتفاقية المرحلة الثانية من برنامج الطاقة مع وزارة الكهرباء لتسريع وتيرة الاعتماد على الطاقة النظيفة والخالية من الكاربون على مستوى العراق”، مؤكداً “نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من خارطة الطريق التي وقعتها سيمنس عام 2019”.

وبين مدير عام الشركة في العراق، أن “الخطوة التالية في تسريع الإنتاج الوطني للكهرباء تتجه إلى الاعتماد على الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى استكشاف طرق إنتاج جديدة مثل محطات الطاقة الهجينة مـع تقليل الانبعاثات الكربونية”.

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