انخفاض بأسعار صرف الدولار في العراق

2023/02/07 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد.

وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد صباح اليوم 159000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

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