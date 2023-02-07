العراق: هزة أرضية ضربت قضاء بيجى فى صلاح الدين

2023/02/07 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في العراق، أن هزة أرضية

ضربت فضاء بيجي في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية"

الفضائية العراقية مساء الإثنين، إن

:"أهالي قضاء بيجي أبلغوا عن تعرض القضاء

لهزة أرضي

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