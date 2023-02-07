العراق يقيم جسرا جويا لنقل المساعدات العاجلة إلى سوريا وتركيا

2023/02/07 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

العراقي محمد شياع السوداني، عن إقامة

جسر جوي إلى كل من سوريا وتركيا، لإرسال

المساعدات الإغاثية العاجلة بما فيها

الدواء والوقود.

وذكر المكتب في بيان: "بتوجيه من رئيس

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