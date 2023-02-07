المالية النيابية تحدد سعر الصرف الرسمي

2023/02/07 | 11:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال

كوجر، اليوم الثلاثاء، تخفيض سعر صرف

الدولار إلى 1335 دينارا، فيما أشار الى

ان الحكومة تتحمل خسارة التخفيض.

وقال كوجر ، إن"سعر صرف الدولار سيكون

١٣٥ ألف دينار مقاب

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