2023/02/07 | 11:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bTpvsb87tB8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - بالمختزل - الحلقة ٩٤) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تهريب الدولار.. يد السوداني تمسك بغداد ولا تصل الإقليم - بالمختزل - الحلقة ٩٤) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).