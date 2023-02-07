لجنة نيابية: قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيرى النور في غضون شهر

2023/02/07 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت لجنة العمل والهجرة والمهجرين النيابية، الثلاثاء، أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في مراحله النهائية، وسيُصوَت عليه في غضون شهر.

وقال عضو اللجنة حسين عرب، إن "اللجنة أنهت القراءة الثانية لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي، بعد تدوين بعض الملاحظات من النواب والنقابات والاتحادات"، مبيناً أن "القانون في مراحله النهائية، وسيقدم الى مجلس النواب للتصويت عليه".

وأضاف عرب في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "القانون نابع عن رؤية محددة، وأغلب المقترحات تهدف لإفادة المواطنين"، متابعاً أن "القانون سيصوت عليه، وسيرى النور في غضون شهر".

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