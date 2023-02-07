البورصة العراقية تنفذ اكثر من 14 صفقة بقيمة 62 مليار دينار خلال الشهر الماضي

2023/02/07 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نفذ سوق العراق للأوراق المالية، 14720 صفقة خلال شهر كانون الثاني بقيمة 62.2 مليار دينار.

وقال السوق، في تقريره الشهري، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مؤشر السوق اغلق على ارتفاع عند النقطة 611.83 بينما افتتحت في بداية الشهر عند النقطة 591.89، مرتفعا بنسبة 3.4٪.

وأضاف السوق أن الأسهم المتداولة بلغت 71.4 مليار سهم، بقيمة 62.22 مليار دينار، بينما ابرمت 14720 صفقة على اسهم 74 شركة من اصل 103 شركة مدرجة.

وأكد أن الأسهم المشترات من قبل الأجانب بلغت 1.7 مليار سهم، بقيمة اكثر من 2.4 مليار دينار من خلال تنفيذ 613 صفقة، بينما الأسهم المباعة من الأجانب بلغت 1.1 مليار سهم بقيمة اكثر من 3 مليارات دينار، وتركز التداول الأجنبي على شركة مصرف بغداد والأهلي العراقي واسياسيل وبغداد للمشروبات الغازية.

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