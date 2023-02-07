خبير اقتصادي لـ

2023/02/07 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد الخبير الاقتصادي، نبيل علي التميمي، أن سوق العقارات في العراق يعيش حاليا في فترة الفقاعة، وقد تنفجر في اية لحظة.

وقال التميمي، لـ"الاقتصاد نيوز"، إن أسعار العقارات ارتفعت في العراق، بشكل كبير جدا، وهو في مرحلة الفقاعة التي قد تنفجر في اية لحظة وتؤدي الى تراجع الأسعار.

وأضاف أن الارتفاع يعود الى عدة عوامل منها غسل الأموال، والقروض المصرفية التي ضخت به وارتفاع الكتلة النقدية المصدرة.

وتابع أن العقار تجارة مربحة، لذلك معظم الناس، عندما تقوم بجمع الأموال تفكر بشراء عقار وليس انشاء مشروع جديد في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.

ووصلت أسعار العقارات الى اكثر من 15 الف دولار للمتر الواحد في العاصمة بغداد.

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