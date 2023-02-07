2023/02/07 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأجيل عقد جلسته لمدة نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قرر نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة".

وفي وقت سابق، اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، جدول اعمال جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم .

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل تضمن، التصويـت علـى إقالـة محافــظ الديوانيـة، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017 ومشروع قانون تعديل الأمر رقم (15) لسنة 2004 بشأن تمليك قطع أراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط".

وأضافت، أن "الجدول تضمن كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاق التعاون الأساس بين حكومة جمهورية العراق ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ، ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص"، مشيرة الى أن "الجلسة ستبدأ في الساعة 11 قبل الظهر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يقرر تأجيل جلسته لمدة نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يقرر تأجيل جلسته لمدة نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).