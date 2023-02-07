وفد من اليونسكو لتقييم اضرار المدن التاريخية بسوريا وتركيا نتيجة الزلزال

2023/02/07 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت منظمة اليونيسكو، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل خبراءها لتقييم الأضرار التي لحقت بقلعة غازي عنتاب التأريخية في تركيا وقلعة حلب في سوريا نتيجة الزلزال.

وقال المتحدث باسم المنظمة توم مالار في تصريحات صحفية، إن "اليونيسكو وشركاءها مثل المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS سيقومون بتجميع دقيق للأضرار من أجل حماية هذه المواقع بسرعة وتحقيق الاستقرار فيها".

وأضاف أن "المنظمة مهتمة بشكل خاص بحالة حلب بعد الزلزال، حيث تعرضت المدينة لأضرار جسيمة".

وتعرضت قلعة غازي عنتاب التأريخية في تركيا وقلعة حلب في سوريا، وكلاهما من مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو لأضرار بسبب الزلزال الذي ضرب البلدين صباح أمس الاثنين.

تحرير: أ.غ

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