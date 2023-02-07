نائب الرئيس التركي: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 3419 والجرحى 20534

2023/02/07 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 3419 والجرحى إلى 20534.

وقال اوقطاي في تصريح صحافي نقلته وسائل اعلام تركية، إن "الفرق تمكنت من إنقاذ أكثر من 8000 مواطن من تحت الأنقاض"، مبينا أن "عدد الهزات الارتدادية منذ أمس وصل إلى 312 هزة".

واوضح أن "عدد المشاركين في فرق الإنقاذ الحكومية بلغ 20 ألفا"، مضيفا أن "فرق إنقاذ من 14 دولة وصلت الى تركيا وبدأت بالعمل ميدانيا ، فضلا عن فرق اخرى من 70 دولة ستصل في الساعات المقبلة".

واشار الى أن "مطار أضنة تحول إلى مطار لنقل المساعدات اللوجستية إلى المناطق المنكوبة".

يشار إلى أن الزلزال الأول وقع، امس الاثنين، عند الساعة 4.17 (01.17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.

تحرير: أ.غ

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