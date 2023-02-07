النزاهة تحبط تهريب 6 آلاف طن من مادة السيراميك عبر ميناء أم قصر الشمالي

2023/02/07 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أحبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّة لتهريب آلاف الأطنان من مادة السيراميك عبر ميناء أم قصر الشمالي، بمعاملات "إعفاءٍ گمرگيَّةٍ" مُزوَّرةٍ .دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة بادرت إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحقُّق من معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة تفيد بوجود محاولةٍ لتهريب مواد بكميَّاتٍ كبيرةٍ وإيهام الجهات المُختصَّة في ميناء أم قصر الشماليِّ بأنَّ الموادَّ معفاة من الرسوم الگمرگيَّة.وتابعت الدائرة مُوضحةً بأنَّ فريقها توجَّه إلى ساحة الخروج في الميناء، حيث تمكَّن من ضبط أكثر من (٦٠٠٠) طنٍّ من مادة السيراميك العائدة لمعمل حدادة آشور، مُؤكِّدةً أنَّ الفريق أحبط عمليَّة إخراجها من الميناء على أنَّها معفاة من الرسوم.وأردفت أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة بيَّنت أنَّ الموادَّ كانت غير معفاةٍ من الرسوم حسب كتابٍ صادرٍ عن وزارة الصناعة والمعادن - مُديريَّة التنمية الصناعيَّة تمَّ اخفاؤه من قبل بعض مُوظَّفي مركز گمرك أم قصر، وتمَّ ترويج معاملاتٍ گمرگيَّةٍ على أنها معفاة من الرسوم، لافتةً إلى ضبط (٤٤) سيَّارة محملة بالمادة في بوابة المنفذ كانت مُعدَّةً للتهريب.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُبرزات عـلى السيّد قاضي محكـمة تحـقيـق البصرة المُختصَّة بالنظـر في قضايا النـزاهة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

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