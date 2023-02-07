2023/02/07 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

اعلنت وزارة النفط عن ارسال قافلة تضم 28 حوضية وقود "بنزين - زيت الغاز " الى سوريا.وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني انه واستناداً الى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بإرسال مساعدات عاجلة الى الاشقاء في سوريا، فقد تم ارسال قافلة عاجلة تضم 28 حوضية تحمل وقود "البنزين- زيت الغاز) الى جانب المساعدات الاخرىلاسناد الاشقاء في سوريا والوقوف معهم بعد الهزات الارضية التي ضربت بعض المدن ، مشيراً الى انه قد وجه شركة توزيع المنتجات النفطية بارسال شحنات عاجلة الى سوريا .واكد عبد الغني بإن رئيس مجلس الوزراء قرر ارسال 70 طناً من المساعدات الضرورية عبر جسر جوي لضحايا الهزات الارضية في سوريامشيراً الى استمرار تقديم المساعدات العاجلةواللازمة . وزارة النفط المكتب الاعلامي 7شباط 2023

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتوجيه السوداني.. العراق يرسل قافلة وقود الى سوريا للمساعدة بمواجهة اضرار الزلزال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتوجيه السوداني.. العراق يرسل قافلة وقود الى سوريا للمساعدة بمواجهة اضرار الزلزال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).