المحكمة الاتحادية تحدد 15 اذار المقبل للنظر بتمديد دورة برلمان كردستان

2023/02/07 | 12:49 - المصدر: بغداد اليوم

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حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، 15 اذار المقبل موعداً للنظر بتمديد دورة برلمان كردستان.

وذكر مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم)، أن "المحكمة الاتحادية حددت 15 اذار المقبل موعداً للنظر بتمديد دورة برلمان كردستان".

وفي صباح اليوم، بدأت المحكمة الاتحادية، جلستها العلنية بخصوص الدعوى التي اقامتها النائب سروه عبد الواحد ضد قرار تمديد دورة برلمان كردستان.

وقال مصدر قضائي لـ (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية بدأت جلستها العلنية بخصوص الدعوى التي اقامتها النائب سروه عبد الواحد ضد قرار تمديد دورة برلمان كردستان".

وفي وقت سابق، حددت المحكمة الاتحادية العليا، موعد النظر بدعوى الطعن بدستورية استمرار الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "قررت تأجيل موعد مرافعة الدعوى الدستورية بالعدد (233 – اتحادية – 2022) وموحداتها، المقامة من قبل المدعية سروة عبد الواحد قادر وجماعتها على المدعى عليهما كل من رئيس برلمان إقليم كردستان ورئيس إقليم كردستان إضافة لوظيفتيهما، للطعن بعدم دستورية القانون رقم (12) لسنة 2022 (قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان)".

وأضافت، أن "تأجيل موعد المرافعة جاء لعدم حضور وكلاء المدعى عليه رئيس مجلس نواب إقليم كردستان إضافة لوظيفته لسوء الأحوال الجوية، ولغرض استكمال تدقيقات المحكمة لها، تم تحديد يوم 2023/2/7 موعداً للمرافعة".

تحرير: أ.ق

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