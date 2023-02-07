تركيا تعلن استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان

2023/02/07 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، استئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان.

وذكرت وسائل اعلام أن "تركيا أمرت باستئناف تدفق النفط الخام إلى ميناء جيهان".

وكان تدفق النفط عبر ميناء جيهان قد توقف يوم أمس نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

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