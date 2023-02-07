2023/02/07 | 13:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f9sQPnaQJ24

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللواء مهدي عباس/ نائب قائد الرد السريع: فوج الكرار يشمل ضباط الدورة 53 ومدتها 9 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللواء مهدي عباس/ نائب قائد الرد السريع: فوج الكرار يشمل ضباط الدورة 53 ومدتها 9 أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).