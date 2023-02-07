انخفاض كبير يطرأ على أسعار صرف الدولار

2023/02/07 | 14:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز

طرأ انخفاض كبير على أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، بحسب صحيفة "الصباح" الرسمية.

سعر البيع: 154.500 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء 153.500 دينار لكل 100 دولار

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