الأنواء الجوية: العراق على موعد مع الأمطار وتصاعد في الغبار

2023/02/07 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس للأيام

الأربعة المقبلة، فيما أشارت الى تساقط

الأمطار والثلوج وتصاعد للغبار بدءاً

من الغد.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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