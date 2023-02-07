العامري يدعو المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية لإغاثة سوريا وتركيا

2023/02/07 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

المواكب الحسينية والمنظمات الإنسانية

العراقية للتحرك السريع وتقديم أقصى

جهود الإغاثة والإنقاذ لسوريا وتركيا.

وقل المكتب الإعلامي للعامري في

بيان تلقته وكالة نون الخ

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