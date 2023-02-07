انخفاض كبير باسعار صرف الدولار في بغداد وكربلاء

2023/02/07 | 14:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي

مقابل الدينار العراقي، اليوم

الثلاثاء، في البورصة الرئيسية

بالعاصمة بغداد، ومحافظة كربلاء

المقدسة.

وقال مراسل وكالة نون الخبرية، أن

اسعار بيع وشراء الدولار انخفضت ف

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