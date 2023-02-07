البرلمان يبدأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب

2023/02/07 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بدأ مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن “مجلس النواب بدأ القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب”.

وعقد مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وبلغ عدد حضور النواب إلى الجلسة، 224 نائباً.

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