البرلمان ينهي القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب

2023/02/07 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الاول لقانون اقامة الأجانب".

وفي وقت سابق من اليوم، افتتح مجلس النواب، جلسته برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس وتلقته (بغداد اليوم)، أن "الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 4 من السنـة التشريعية الثانية/ الفصـــل التشريعـــي الاول".





وأضاف، أن "عدد حضور جلسة مجلس النواب 216 نائباً".





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