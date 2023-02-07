مجلس النواب يصوت على اقالة محافظ الديوانية

2023/02/07 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس النواب بجلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، على اقالة محافظ الديوانية.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس النواب صوت على اقالة محافظ الديوانية".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد خاطب في وقت سابق، البرلمان لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان.

تحرير: أ.



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